Giulia De Lellis dolcissima zia Lei e la nipotina Matilde sono identiche | “Siete

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non tutti sanno cheDeè zia e adora, ladi due anni. A quanto pare in casa Dei regali si anticipano, oppure, viste le temperature, bisogna coprirsi bene. Un bel pigiama, caldo e confortevole è proprio quello che ci vuole. Poi se si gioca a fare le ‘gemelline’ ancora meglio. Il web si inonda di tenerezza e ironia proprio grazie all’ultimo scatto di, ripresa in felice compagnia. L’influencer ogni volta che ne ha occasione trascorre il suo tempo con la piccola, che ha 2 anni e quattro mesi. L’altra sera la 23enne le ha regalato un pigiama uguale al suo, rosso e con le stampe di Snoopy.sembra aver gradito molto e non ha perso tempo nel mettersi in bella posa accanto alla zia giocherellona. La foto è tenera e ironica e si percepisce un’atmosfera di puro divertimento. Le due hanno giocato un po’ prima di andare a ...

lpacchin : NEWS #ticino Giulia De Lellis arriva al Labirint Club - TrashCafoni : Le corna stanno bene su tutto: gli scarabocchi sul libro di Giulia de Lellis - infoitcultura : Andrea Damante, bacio rovente con Claudia Coppola: ‘addio’ Giulia De Lellis -