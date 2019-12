Sonia Bruganelli e l’intimità con Bonolis | “Non si può pretendere la stessa passione”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ladyè sempre più corteggiata dai giornalisti perché, e non è la prima volta, ogni sua dichiarazione si presta a diventare un titolo. Diretta, ironica, senza filtri,lavora col marito da anni ma ha un suo seguito nutrito, specie sui social. I riferimenti però alla sua relazione ci sono sempre, in ogni intervista. Lanon li evita, anzi, fa in modo di regalare ai fan della coppia e ai curiosi sempre aneddoti o rivelazioni anche piuttosto private. “L’amore prende un’altra piega” Intervistata dal settimanale Chi (il pezzo completo uscirà l’undici dicembre) laha fatto il punto sulla sua (ormai lunga) relazione con il conduttore. Anche in questo caso sono venuti fuori alcuni aspetti piuttosto intimi: “Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era. All’inizio di ogni rapporto ...

BlitzQuotidiano : Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? La passione è calata, resta la complicità” - zazoomnews : ‘Vai a zappare cafona e porta tua figlia da un dietologo’: Paolo Bonolis la moglie Sonia Bruganelli offesa su IG [F… - KontroKulturaa : 'Vai a zappare cafona e porta tua figlia da un dietologo': Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli offesa su IG [… -