Porsche | - Sulla neve con la Taycan 4S

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) la prima volta che guido una. Sapevo che mi sarei trovato davanti un oggetto particolare, a dir poco speciale, ma lasupera ogni mia aspettativa. Mentre la guido sulle strade innevate a nord di Kittilä (150 km oltre il Circolo Polare Artico) mi rendo conto di trovarmi di fronte a una nuova generazione di auto elettriche. Chiunque abbia in mente di progettare unauto a batteria non potrà prescindere da questa automobile. Ma al di là del lato tecnico che è, appunto, di assoluto rilievo (batteria a 800 Volt, ricarica in corrente continua fino a 270 kW, cambio a due velocità, ecc.) ce nè un altro che mi sta entusiasmando, e non poco: laè una, diversa da tutte le altre che lhanno preceduta, modernissima, futuribile ma una vera. E questo non era scontato. Linea affascinante. Mi è piaciuta subito la, dal vero più che in fotografia. Ha i ...

