Nuova Zelanda | l’esplosione del vulcano lascia 5 vittime sull’Isola Bianca

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019), ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamente, ilerutta improvvisamenteNon ci sarebbero più «segni di vita» a Whakaari/White Island, in: l’isola è stata distrutta dal suoe «non crediamo ci sia alcun sopravvissuto», come hanno spiegato le autorità. Al momento, il bilancio ufficiale è di 5, ma quando è avvenuta l’eruzione, nei pressi del cratere si trovavano ...

repubblica : Nuova Zelanda, vulcano in eruzione sorprende gruppo di turisti. Il premier: “Alcuni dispersi” [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Erutta #vulcano in #NuovaZelanda, almeno 5 morti, diversi feriti, turisti dispersi. Una ventina i visitatori sull'i… - Agenzia_Ansa : Dall'Ue alla Nuova Zelanda, le donne al potere #donnealpotere La decana resta Angela #Merkel ma il trend è in cres… -