Napoli capitale della scherma 2020 | a giugno gli assoluti italiani

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) ‘’. I campionatiOlimpici, Paralimpici e Non Vedenti si terranno dal 4 al 7al PalaVesuvio. Ma non solo, proprio aci sarà il raduno collegialenazionale italiana di spada, maschile e femminile, che in vista dei Giochi olimpici di Tokyo si allenerà nella sede del ClubPartenopeo all’Istituto Martuscelli. Il programma degli eventi presentati al Comune stamattina è ricco e prevede tra l’altro una festa per celebrare i campioni campani saliti sul podio delle Olimpiadi, un flashmob in piazza del Plebiscito per far conoscere il mondo, la seconda edizione del trofeo Martuscelli riservato ai non vedenti e alcuni raduni paralimpici che, come sottolinea Diego Occhiuzzi – organizzatoremanifestazione con la sua associazione Milleculure “permetteranno a tutti di conoscere ...

napolista : #Napoli capitale della #scherma2020, a giugno gli assoluti italiani Sei mesi di eventi collaterali che culmineranno… - rep_napoli : Scherma, 'Napoli capitale italiana 2020': campionati assoluti al PalaVesuvio [aggiornamento delle 15:03] - NapoliOutsider : @MattBest__ Sono diversi scenari. In un caso è la capitale e nell'altro l'acquisto ha richiesto pochissimi soldi ri… -