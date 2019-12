Infortunio Smalling | Roma nei guai | si ferma anche Pellegrini

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Sembrava essere terminato il periodo negativo da parte della, con più giocatori in infermeria che abili e arruolabili per giocare. Iniziata così la stagione, Fonseca ha avuto a che fare con numerosi problemi, nonostante i quali tuttavia è riuscito a far fronte alla grande. Recuperati quasi tutti, ecco un’altra brutta tegola: si è infattito. Uno degli acquisti estivi, tra i più determinanti del nuovo corso giallorosso e tra i più utilizzati dal tecnico dei capitolini. Problema al ginocchio per lui, si prospetta un trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro: difficile che possa essere recuperato entro il nuovo anno, più probabile rivederlo ormai col 2020. Ma non è l’unico grattacapo in casa, si è infattitoLorenzo: per il centrocampista giallorosso, è un problema più lieve: contusione al ...

