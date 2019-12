Il Processo | Ultima Puntata | I Dubbi di Elena!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il: le certezze di Elena crollano ed intanto Ruggero è disposto a commettere qualunque genere di atto pur di far scagionare Linda. Ecco cosa succede nel gran finale… Ilè arrivato alla fine, ma ancora non si sa chi possa essere davvero il colpevole dell’omicidio di Angelica. Elena continua a dividersi tra una difficile vita privata ed il lavoro, ma ovviamente le cose per lei diventano sempre più complesse. Nell’, tutti i nodi vengono al pettine, con dei rischi importanti anche per la stessa PM Guerra. Ma prima vediamo cosa è successo nellaprecedente. Il: dove eravamo rimasti Elena continua ad essere convinta della colpevolezza di Linda Monaco, ma purtroppo le cose non vanno come lei spera. Infatti dopo aver trovato una vera e propria prova, rappresentata da una sigaretta con il DNA di Linda ritrovata ...

Lord_Vltor : Entrambe e parti hanno le loro ragioni. Colombo ha ragionissima. Dall'altra, un processo che finisce con 'x' non ha… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Una preghiera per Matteo #Salvini davanti all'ingresso del Palazzo di Giustizia di #Torino. L'iniziativa è stata presa d… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Nuovo vertice tra #Russia e #Bielorussia: al centro del colloquio il processo d'integrazione fra i due paesi nell'ambito… -