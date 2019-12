Simona Ventura a Storie Italiane | “Nadia Toffa molto simile a me”

cronacasocial

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è stata ospite di, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno. La conduttrice emiliana è entrata in studio subito dopo il ricordo di Nadiacon in braccio Totò, il cangolino dell’inviata delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso. La, 54 anni, davanti a Margherita, la madre della, ha ricordato il pericolo corso dal figlio Niccolò Bettarini, aggredito a coltellate: «Mi rendo conto che sono stata miracolata dalla vita, ho la fortuna di avere ancora con me mio figlio. Apprezzo ancora di più il destino che Dio mi ha dato questa mattina ascoltando queste», e ha aggiunto: «È andato avanti, non vuole più parlare di questa cosa: ènetto e io sono d’accordo con lui, altrimenti questo destino ti fagocita in un vortice da cui non esci più. Il processo sta andando avanti e lui sta bene». LEGGI ANCHE: Loredana Berté su Mia ...

tw_fyvry : Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Piero Chiambretti, Raffaella Carrà, Simona Ventura, Luca e Paolo, Giorgio Panari… - helal_thaher : Simona Ventura si racconta tra vita privata e progetti futuri - Storie i... - nikizag7 : RT @lamescolanza: Nadia Toffa, Simona Ventura a Storie Italiane: 'Era simile a me. Mio figlio? Ringrazio Dio se è ancora con me' https://t.… -