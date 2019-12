Paola Caruso a Moreno Merlo dopo Domenica Live | “Vergognati | che schifo!”

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)si scaglia contro: le pesanti accuse Nel corso della puntata didell’8 dicembre, Barbara D’Urso ha ospitato, la quale ha dichiarato che il suo ex fidanzatosarebbe stato interessato ai suoi soldi e di essersi occupata di lui economicamente.la messa in onda,su Instagram si è scagliata controche il dj ha pubblicato una serie di Stories, chiedendogli di farla finita con la storia degli unicorni, per poi sbottare: “Vergognati, che schifo!” L’unicorno rappresenta un simbolo molto caro per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. È stata la bomboniera del battesimo del figlio e Michelino ha svariati peluche nella sua camera: “Mi sembra davvero squallida questa roba degli unicorni”. Sembra proprio che ...

Notiziedi_it : Paola Caruso risponde alle accuse di Moreno Merlo e mostra delle prove. Lo sfogo - Unf_Tweet : Dopo lo scambio di accuse reciproche la storia finisce in tribunale ma c'è qualcuno che pensa che all'inizio, i due… - Caruso923 : RT @Federic09172324: #domenicalive 8 dicembre Paola caruso Floriana con l'ex in studio si sono visti e si confronteranno Cristiano malgiogl… -