anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiroditori a. Il sindaco Clementeha emanato, nel pomeriggio odierno, una nuova ordinanza a causa della presenza su aree pubbliche di ratti e. “A coloro che ne hanno la disponibilità, – si legge nell’ordinanza – per idi uso esclusivo, e agli amministratori di Condominio, per le aree e gli spazi condominiali si ordina di mantenere idi abitazione e loro pertinenze, idi uso pubblico e gli uffici sempree ordinati (segnatamente con riguardo a scantinati, soffitte, sottotetti, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi e fabbricati abbandonati nonché aree, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc.); mantenere pulite e ordinate le aree esterne, di proprietà privata (destinate a giardini, orti e in genere a verde), anche eseguendo lo ...

anteprima24 : ** Emergenza #Topi a ##Benevento, l'#Ordinanza di Mastella: 'Mantenere puliti i locali e non lasciare residui di ci… - Umbria_N_Web : E' Emergenza. ladri e topi d'appartamento colpiscono tutte le sere, Fratticiola selvatica sotto assedio.… - alfredosalzano : Emergenza Topi in città. Mastella convoca Gesesa ed Asl. Verificheremo del perchè nelle scuole. | Tv7 Benevento -