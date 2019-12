Alex il cane costretto a vivere da randagio per molto tempo

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vitasemplice. E’ statosulle strade e nessuno si è mai reso conto della sua presenza. Per sopravè statoanche a mangiare pietre e ramoscelli. Erano la sua unica possibilità di vita. Una volontaria chiamata Diane Lundeen, appena è venuta a conoscenza della sua esistenza, ha subito contattato dei suoi colleghi per prendere il piccolo. Infatti tutti insieme, sono andati nel quartiere ed hanno iniziato a cercarein giro. Il cucciolo aveva il terrore degli esseri umani, forse perché con lui erano stati cattivi, ma alla fine ha deciso di farsi notare. I ragazzi, nel vedere le sue condizioni sono rimasti sconvolti ed infatti, hanno cercato di conquistare la sua fiducia in fretta. Volevano salvarlo. Così, dopo essere riusciti a catturarlo, lo hanno fatto salire nella loro ...

Simosimi8 : @ManuelaBellipan @alex_orlowski Sicuaramente è cosí, se venisse ignorato non esisterebbe, purtroppo siamo i primi a… - DentiRotti : @verdier_alex @Frontex @rajavartijat Finnish sea dog. E' un cane d'acqua. Sono tra i miei preferiti perche' collaborazione alta - DentiRotti : @Frontex @rajavartijat @verdier_alex ecco il cane giusto x te -