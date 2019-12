Orbassano | disabile uccisa dalla madre a colpi di martello

cronacasocial

(Di domenica 8 dicembre 2019) Omicidio nel Torinese. Stamattina, intorno alle 8.40, i Carabinieri sono intervenuti in via Gramsci, a– comune di 23mila abitanti – per una donna di 44 anni trovata morta. La vittima aveva numerosidial capo ed è stato rinvenuto in un appartamento. Stando a quanto si è appreso, ad uccidere la donna di 44 anni, che dalle prime informazioni risulterebbe, sarebbe stata la mamma di 85 anni. LEGGI ANCHE: L’avvocato Taormina ha chiesto di pignorare la villetta di Cogne. A dare l’allarme il marito della donna, 87 anni, che si trovava in casa e ha chiamato i soccorsi. L’85enne, che pare abbia assunto dei farmaci, è adesso ricoverata all’ospedale di. Notizia in aggiornamento. LEGGI ANCHE: Rubano un’auto con un bambino a bordo e si schiantano: arrestati. l'articoloa ...

ruiciccio : RT @repubblica: Dramma a Orbassano, nel Torinese: a 85 anni uccide a martellate la figlia disabile [aggiornamento delle 10:09] https://t.co… - LaStampa : Secondo i primi riscontri si tratterebbe di una figlia, disabile, assassinata dalla madre. - AntonioSpadafo4 : @repubblica L'abbiamo uccisa tutti. Se erano soli, padre 87anni , madre 85anni e figlia disabile 44anni, labbiamo u… -