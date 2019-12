Don Mazzi a Domenica In | “Perché sono diventato sacerdote”

cronacasocial

(Di domenica 8 dicembre 2019) Donè stato ospite diIn, il programma di Raiuno condotto da Mara Venier. Introducendo in studio il sacerdote, che ha compiuto 90 anni il 30 novembre scorso, la padrona di casa ha detto: “Quando mio padre è morto, Donlo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai“. Donha replicato così alla Venier: “Tu sei immacolata dentro” e la conduttrice veneziana: “Sì, molto dentro…nell’anima“. E il sacerdote: “Ioun’eccezione, ovviamente, ma qualsiasi uomo impazzirebbe per Mara. Sfido chiunque a lavorare a lungo con lei senza innamorarsi…“. LEGGI ANCHE: Chi è Teresa Cherubini: la figlia di Jovanotti. Mara Venier, 69 anni, ha poi parlato del perché del forte legame tra i due: “Ho perso mio papà da giovane e in lui ho trovato un altro ...

