Per il ladro colpo alla schiena Custode indagato per omicidio

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gabriele Laganà La vittima è stata colpita da un proiettile sotto la scapola. Si ipotizza che la banda abbia compiuto altri furti in aziende situate in provincia di Bologna quella stessa notte Incidente o precisa volontà di uccidere? Per chiarire la dinamica della sparatoria di Bazzano, in provincia di Bologna, nella quale è morto un ragazzo di circa 20 anni che si stava introducendo all’interno di Villa Gessa insieme ad alcuni complici, sono a lavoro i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche che in queste ore stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per rispondedomanda. I militari dell’Arma, infatti, hanno passato al setaccio la casa di S.N., il 68ennedella tenuta che ha aperto il fuoco poco prima dell’alba di due giorni fa, scattando fotografie, misurando le traiettorie e studiando le possibili parabole di proiettili. L' obiettivo è cercare ...

Corriere : Vigilante uccise un ladro: «Io assolto, ma mangio alla Caritas per pagare le spese legali» - Mauro55245449 : RT @millywo: @Claudio38748087 Esiste una legge devono applicarla! Intanto niente soldi al delinquente ! Due dita negli occhi ai parenti del… - Saverio561 : RT @Saverio561: premesso che al primo posto esiste sempre la sacralità della vita,vorrei chiedere a CAPITAN SALVINI che cosa ne pensa del… -