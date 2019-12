Aosta Programma integrato di assistenza agli allevatori

laprimapagina

(Di domenica 8 dicembre 2019) La Giunta regionale della Valle d’, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega, di concerto con

vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: La Valle D’Aosta si candida per lo #scialpinismo nel caso in cui sia inserito nel programma olimpico #Milano-#Cortina 2026… - VaniaToni1 : La Valle D’Aosta si candida per lo #scialpinismo nel caso in cui sia inserito nel programma olimpico #Milano-… -