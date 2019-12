Alitalia | Giuseppe Leogrande nominato commissario unico

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'avvocatoè il nuovo superdi. La nomina è arrivata dopo il passo indietro dei tre commissari straordinari Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo. Il Ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha ringraziato i tre commissari per "il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia".Contestualmente Patuanelli ha "ringraziato anche il nuovoper aver accettato l’incarico" sottolineando che, adesso, "assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di".Il nuovoè un avvocato bolognese che in passato si è occupato della crisi di Blue Panorama Airlines, entrata in ...

Agenzia_Ansa : #Alitalia lascia la terna comm,issariale, arriva il commissario unico, Giuseppe Leogrande. Il ministro @SPatuanelli… - RaiNews : Il ringraziamento del ministro ai commissari uscenti. 'Con #Leogrande lo Stato dovrà agire per permettere il rilanc… - MediasetTgcom24 : Alitalia, arriva il commissario unico: è l'avvocato Giuseppe Leogrande #Alitalia -