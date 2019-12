Vela | Mondiali 49er e Nacra 17 2019 | Vittorio Bissaro e Maelle Frascari in testa alla

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il campo di regata di Auckland si conferma complicato dopo la prima giornata di Golden Fleet dei campionati17 e. Vento irregolare e mare mosso, choppy dicono gli anglosassoni, hanno messo in difficoltà un po’ tutti gli equipaggi. Difficile. scorrendo le classifiche. trovare costanza di risultati per i protagonisti. Nonostante questosono passati inclassifica provvisoria dei17. Per gli azzurri un inizio brillante con un terzo posto, ma poi due prove sotto tono con due decimi posti che sono il peggior risultato ottenuto fino ad ora, e quindi finito nel conto degli scarti. Gli equipaggi che li affiancavano ai vertici della classifica hanno fatto peggio, gli australiani Outteridge, per esempio non sono mai entrati tra i primi dieci, concludendo una regata addirittura 24esimi. Gli inglesi Gimson/Burnet che erano ...

