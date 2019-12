ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il pantano del Del, il baffo di, i piedi sopraffini sotto qualche chilo di troppo di Lajos Detari, l’Inter che viene annichilita e perde 3 a 0: un battesimo leggendario quello del nuovo stadio di Ancona, 27 anni fa, il 6 dicembre del 1992. La storia era già stata fatta: la squadra dell’imprenditore Longarini, guidata dall’emergente Vincenzo, era riuscita a centrare la prima promozione in A l’anno prima coi gol di Tovalieri e Bertarelli, le parate del portierone Nista e la difesa solida formata da Sogliano, Fontana e Marco Pecoraro Scanio, fratello minore dell’ex ministro e leader dei Verdi, Alfonso. La campagna acquisti per la prima storica stagione in A è di tutto rispetto, considerate le dimensioni e le forze del club marchigiano: l’attacco viene rinnovato totalmente e dal Parma arriva Il Condor Massimo Agostini, dal ...

TutteLeNotizie : Ti ricordi… l’Ancona di Guerini che esordisce al Del Conero e distrugge l’Inter. Con una… -