Dal rischio della malattia alle vecchie amicizie | «Ho rotto con J-Ax perché mi ha

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una lunga intervista – più di un’ora di girato – in cui Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, parlasua vita, dellemoglie Chiara Ferragni e di politica. Accadeva ieri, 5 dicembre, durante la prima puntatanuova stagione de La Confessione, in onda sul Nove e condotta dal giornalista Peter Gomez. Dopo le anticipazioni uscite già nella mattinata di ieri, in cui il cantante cresciuto alla periferia di Milano, raccontava di essere asclerosi multipla e di averlo scoperto tempo fa dopo una risonanza magnetica – «quello è stato il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie» – la chiacchierata è proseguita con altri “colpi di scena”. Per la prima volta, infatti, Fedez ha deciso di fare luce su due degli interrogativi che hanno costellato l’ultimo anno...

