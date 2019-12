Cambiate legge sui permessi | e i migranti bloccano Foggia

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Emanuela Carucci Ad organizzare la manifestazione, in contemporanea anche in provincia di Reggio Calabria, il comitato "Campagne in lotta" Uno sciopero in contemporanea - uno a Gioia Tauro e uno a- è stato organizzato oggi dal comitato "campagne in lotta". Sono oltre un centinaio iche dalle prime ore di questa mattina stanno bloccando le strade di accesso al "Grandapulia", il centro commerciale che si trova a una decina di chilometri dal capoluogo dauno. Una manifestazione organizzata dal comitato a sostegno dei"per rispondere - dicono gli organizzatori - alla repressione, agli sgomberi e alle leggi che ci vogliono sempre più controllati e sfruttati". Sul posto sono presenti diverse squadre della polizia e dei carabinieri. La circolazione è completamente bloccata e in alcuni casi gli agenti hanno avuto qualche problema con i manifestanti. video ...

