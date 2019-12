Buon compleanno Luca Rigoni | Toni Capuozzo…

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)…Massimo Alberizzi, Noam Chomsky, Giancarlo Chiaramello, Ilda Boccassini, Gad Lerner, Tom Waits, Carlo Galli, Gianfranco Jannuzzo, Antonello Piroso, Simone Ruffini, Domenico Marzaioli, Filippo Agostini, Iosra Abdelaziz… Oggi 7 dicembre compiono gli anni: Mario Rosi, ex calciatore; Luciano Bechicchi, driver; Noam Chomsky, linguista, filosofo; Gaudenzio Capelli, fumettista; Augusto Rezzonico, politico; Giorgio Bettini, ex calciatore, allenatore; Mario Costa, filosofo; Eduardo Amato, pittore; Noris de Stefani, cantante; Giancarlo Chiaramello, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giorgio Gaja, giurista; Anno Mannino, politico; Maria Concetta Micheli, aviatrice; Viviana Corsini, ex cestista; Jimmy Villotti, musicista; Alberto Batis, ex calciatore; Anno Bove, artista; Roberto Sinigaglia, storico; Mike Fusaro, cantante; Carlo ...

juventusfc : Buon compleanno, Presidente! - PescaraCalcio : Qui abbiamo sfidato grandi campioni ?? Qui abbiamo sentito il ruggito del popolo azzurro?????? Qui non abbiamo mai vin… - MarroneEmma : Buon compleanno Maria. Ti voglio un bene infinito.?? -