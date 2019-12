Malore in giardino | morto un 46enne

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragedia nel bergamasco, a Palazzago, dove un uomo èneldella sua abitazione a seguito di unche non gli ha lasciato scampo. La vittima è un, Cristian Messi, che al momento delera impegnato a svolgere alcuni lavori domestici. Il dramma è avvenuto lunedì 2 dicembre, alle 11. I funerali saranno celebrati questa mattina, 5 dicembre. L’intera comunità è in lutto per la morte di un uomo così giovane e molto conosciuto in paese.inLa tragedia è avvenuta nella giornata di lunedì. Ilera intento a compiere alcuni lavori inper pulire il fogliame con un soffiatore. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il vicino di casa che uscendo dalla sua abitazione ha trovato Messi steso a terra che non rispondeva più agli stimoli. Immediatamente è partita la richiesta di soccorso al 112 e sul posto sono giunti con un ...

