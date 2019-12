James Bond | il trailer di No Time to Die con Daniel Craig e Rami Malek

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Niccolò Sandroni Spettacolareper NoTo Die, il prossimo film diche vedràper l’ultima volta nel ruolo della famosa spia Noto Die, il prossimo atteso capitolo di, si svela con il suo primosaluta il personaggio con un’ultima grande missione.in pensione torna in servizio Annunciato già da alcuni giorni con un breve video e dalle prime immagini ufficiali dei protagonisti, l’emozionantedi NoTo Die parte dalle strade di Matera. Come vuole la tradizione,guida la mitica Aston Martin DB5 ed al suo fianco vediamo Léa Seydoux/Madeleine Swann, la coprotagonista femminile già conosciuta nel precedente film Spectre. Ilche inizialmente vedremo in Noto Die sarà un uomo in pensione. Sì, perché 007 si è ritirato dal servizio attivo ed è fermamente intenzionato a vivere ...

