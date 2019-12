Il messaggio della squadra per ricordare Simone

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nella giornata di oggi, giovedì cinque dicembre, un ragazzino di soli undici anni ha perso la vita. I medici hanno provato di tutto per salvargli la vita, ma nonostante i loro disperati tentativi per lui non c’è stato nulla da fare. Si è sentito male mentre era nella palestrasua scuola di Ostia. Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i suoi familiari che non avrebbero mai immaginato di poter vivere un dolore simile. Secondo le informazioni che sono state rese note,, poco prima delle tredici, era nella palestrasua scuola e tutto stava procedendo tranquillamente. All’improvviso però, ha iniziato ad accusare un malore e non riusciva a respirare bene, fino a quando non ha perso i sensi. I suoi insegnanti hanno allertato subito i soccorritori del cento diciotto, che sono arrivati sul luogo pochi minuti dopo. Inizialmente ...

