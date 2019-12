anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I battipagliesi avevano ragione. Poche ore fa il sindaco Cecilia Francese ha scritto: “La task force composta dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco, dai funzionari Arpac, grazie all’alta attenzione posta in essere dal settore Ambiente del Comune, ha effettuato nelle ultime settimane tanti interventi. I Vigili del Fuoco hanno effettuato, nel periodo in cui il termovalorizzatore di Acerra era in manutenzione, un controllo al Tmb dirilevando alcune irregolarità nella quantità dei rifiuti stoccati. E’ stato concesso dai Vigili del Fuoco un periodo di 45 giorni per ottemperare alle prescrizione ed è già pervenuta nota di asseveramento secondo i termini di legge.si terranno i dovuti controlli presso l’exsul rispetto delle prescrizioni”. (Foto tratta dal profilo social del ...

anteprima24 : ** #Battipaglia, ex #Stir a norma? Oggi proposta della #Provincia ** - ottopagine : 'Lo Stir non è norma, il sindaco lo deve chiudere subito' #Battipaglia - ottochannel : VIDEO - Stir Battipaglia non a norma, gli ambientalisti: 'Va chiuso' -