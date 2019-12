Uccisero davanti a un bimbo di tre anni | arrestato l’ultimo killer

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In manette anchesoggetto coinvolto nell’omicidio in cui perse la vita Luigi Mignano e rimase ferito il figlio. Era il 9 aprile 2019. la vittima era in Via Sorrento, nel quartiere San Giova Teduccio di Napoli: stava accompagnando il nipote di trea scuola quando – sotto gli occhi atterriti del bambino – è stato ucciso da diversi colpi d’arma da fuoco. Sfuggito al recente blitz che ha visto finire in carcere GiovSalomone e GiovBorrelli, Pasquale Ariosto, 36enne di San Giorgio a Cremano, è statodai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. L’arresto, eseguito in forza di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della DDA Partenopea chiude il cerchio investigativo che già il 4 maggio scorso portò al fermo di 7 affiliati al Clan D’Amico, costola del gruppo ...

