Lettera dell’Anpi a sostegno delle sardine | «Per migliorare le cose basterebbe applicare

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) «Non ho nulla da suggerirvi e da proporvi, non solo perché non ne avete bisogno, ma perché sarebbe sbagliato». Scrive così Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in unaaperta alle, il movimento di piazza nato a Bologna in chiave anti-Lega il 14 novembre scorso. L’Anpi ha espresso il proprioalle manifestazioni pacifiche che stanno attraversando tutta Italia, un appoggio che è arrivato soprattutto a seguito della lettura di alcuni passi della Costituzione durante la manifestazione di domenica 1 dicembre in piazza Duomo. «Ho notato un particolare che mi è parso assai interessante», ha scritto Smuraglia nella. «Durante la manifestazione svoltasi a Milano si sarebbero letti dal palco, alcuni articoli della Costituzione. … Il fatto mi è sembrato positivo perché rappresenta quello ...

