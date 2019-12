calcioefinanza

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Novità social in casa. Il club inglese ha deciso di implementare l’esperienza dei tifosi sucon il lancio di unpremium. Attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, i Reds offriranno ai fan ancora più opportunità di accedere a video premium e ad altre nuove funzionalità esclusive, come emoji e badge del. … L'articolo Ilil

CalcioFinanza : Il #Liverpool lancia il canale #YouTube a pagamento - AngeloDiCostan5 : @SpudFNVPN Perché non si lancia una petizione per far diventare Napul’è L’ inno azzurro da cantare prima di ogni ga… - AngeloDiCostan5 : Perché non si lancia una petizione per far diventare Napul’è L’ inno azzurro da cantare prima di ogni gara, così co… -