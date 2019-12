notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Intervistati dagli inviati di Chi l’ha, idihanno commentato la prescrizione del reato di morte per altro reato sopraggiunta nel processo per la morte della loro figlia.dia Chi l’haera deceduta dopo essersi lanciata dal balcone di un hotel a Maiorca, dove si trovava in vacanza con due ragazzi, per essere sfuggita, secondo l’accusa, ad un loro tentativo di violenza sessuale. Tesi che il giudice aveva accolto in primo grado, condannando a 6 anni di reclusione i due imputati per la duplice accusa di tentata violenza sessuale di gruppo e reato di morte in conseguenza di altro reato (3 anni per ciascuno dei capi di imputazione). Il secondo grado però non ha nemmenoil suo inizio, dato che il giudice ha subito dichiarato prescritto il secondo reato e rinviato a settembre 2020 la prima udienza ...

notizieit : Genitori di Martina Rossi a Chi l’ha visto: “Giudizio vergognoso” - fabiola52862514 : @chilhavistorai3 Dovete lottare per avere giustizia per Martina lei vi darà la forza. Per i genitori di quei raga… - LEXROTAX : @chilhavistorai3 L'omicidio di Martina Rossi. La giustizia italiana, se poi sia il caso di chiamarla giustizia, è o… -