Volley femminile | Mondiale per Club 2019 | Conegliano parte col botto | sconfitto

(Di martedì 3 dicembre 2019) Esordio colperalperdi, le Pantere hannol’Eczacibasi VitrA Istanbul per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-21) nel big-match della Pool A e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Le Campionesse d’Italia hanno ribadito di essere tra le grandi favorite per la conquista del trofeo sconfiggendo la fortissima compagine turca, altra seria pretendente al titolo, e si candidano con forza al ruolo di grande protagonista nella rassegna iridata incominciata oggi a Shaoxing (Cina). Le ragazze di Daniele Santarelli confermano la propria imbattibilità in questa stagione visto che hanno vinto tredici partite consecutive (nove in campionato, Supercoppa Italiana, due in Champions League prima del trionfo odierno) mettendo in mostra un gioco spumeggiante, incisivo, aggressivo ed estremamente solido in ...

