Storia di Nilde | l’incredibile trasformazione di Anna Foglietta | “Dovremmo onorarla di

(Di martedì 3 dicembre 2019) A vent’anni dalla scomparsa diIotti (4 dicembre 1999) e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, va in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Rai1 la docu-fiction “di” interpretata daIotti), Francesco Colella (Palmiro Togliatti) Linda Caridi (Ros) e Vincenzo Amato (nel ruolo di Enrico Berlinguer). “Dobbiamo tantissimo aIotti – dice-. Dovremmodi più. Oggi se fosse ancora viva in Parlamento farebbe tantissimo si batterebbe come una leonessa per evitare le ingiustizie. Io ci credo tanto, prima come persona e poi come artista”. La docufiction è prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Emanuele Imbucci. Intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri il racconto ripercorre la ...

