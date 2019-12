anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Orta di Atella (Ce) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, ha sequestrato 52.000pirotecnici proibiti di fabbricazione artigianale (“Cobra” e “Red Thunder”), del peso di 2,5, che avrebbero fruttato sul mercato circa 150.000 euro. In particolare, i militari della Compagnia di Giugliano in Campania, seguendo gli indizi dell’attività investigativa in corso, hanno scoperto, ad Orta di Atella (CE), con la collaborazione dei colleghi di Aversa, un deposito gestito da 2 soggetti del luogo, gravati da numerosi precedenti specifici, che si occupavano anche della loro commercializzazione. All’interno del locale, situato in una corte comprendente anche diverse abitazioni, a sua ...

anteprima24 : ** #Sequestro di oltre 2 tonnellate di botti illegali: arrestate due persone (VIDEO) ** - GrendelFTMoor : RT @SkyTG24: Blitz antimafia a Catania: 9 arresti e sequestro per oltre 12 milioni - Ass_CosaVostra : Blitz antimafia a Catania: 9 arresti e sequestro per oltre 12 milioni -