Niente multe per i commercianti senza Pos | rinvio del 730 e bonus Tari | tutte le novità

Pos obbligatorio - Niente multe ai commercianti. Di Maio : «Promessa mantenuta» : «Sono contento che sia stata trovata l'intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L'ennesima promessa mantenuta. Come ho più volte detto la...

Decreto fiscale - Niente multe ai commercianti che non utilizzano il Pos : Dopo 14 ore di discussione la Commissione Finanze della Camera ha dato il via libera alle modifiche della normativa pubblicata in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre scorso. Il Decreto, collegato alla manovra finanziaria 2020-2022, è già in vigore nella stesura originaria ma va convertito in legge entro il 25 dicembre, pena la sua decadenza. Le modifiche più importanti hanno riguardato i tempi per presentare la dichiarazione fiscale, i bonus Tari ...

Ok al Decreto fisco : slitta il 730 e Niente multe ai commercianti sul Pos. Le novità : Nuova veste del Decreto fisco 2020 collegato alla Legge di bilancio, che dopo i soliti contrasti nella maggioranza, ha avuto l’ok dalla Commissione finanze ed è pronto per approdare in Aula a Montecitorio per l’iter parlamentare. Un ok con alcune novità: niente più multe ai commercianti che non utilizzano il Pos, slittamento della scadenza 730 a settembre, Iva agevolata su assorbenti e tamponi biodegradabili, sanzioni sui seggiolini ...

Tuttosport : la proposta di pace di De Laurentiis - multe più leggere e Niente danni d’immagine : Le multe restano, questo sarà uno dei punti fermi dell’incontro di oggi tra il presidente del Napoli De Laurentiis e i calciatori. Ma un punto d’incontro va trovato, una soluzione per uscire da questa situazione, come lo stesso presidente ha detto dopo il pareggio a Liverpool. Proprio per questo potrebbe essere lui a fare la prima mossa oggi come riporta Tuttosport “Oggi sarà la prima volta che squadra e presidente si ...

CorSport : la richiesta dei giocatori - scuse pubbliche in cambio di multe al 5% e Niente tribunale : L’appuntamento tra De Laurentiis e i calciatori del Napoli è stato fissato alle 15, scrive il Corriere dello Sport. Si incontreranno a Castel Volturno e sarà un incontro di chiarimento, non di rottura. Scrive il quotidiano sportivo: “Questo faccia a faccia servirà ai calciatori per chiedere scusa a De Laurentiis, per pentirsi privatamente e – volendo – per aprire anche ad una dichiarazione pubblica, per cercare di abbattere una distanza divenuta ...