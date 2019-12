Ciclismo | la Bora – hansgrohe presenta maglia e bicicletta per il 2020

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tutto pronto per la nuova stagione per quanto riguarda ilsu strada. Vanno a completarsi i roster delle varie squadre e stanno per essere organizzati i primi raduni in vista delle corse di inizio. Nel frattempo la, una delle squadre più vincenti e più attese, hato lae lain vista della prossima annata. BREAKING: @PR extends title sponsorship of #until 2021. Read the full news here: https://t.co/tUxTNSaxRy pic.twitter.com/vZ5FdBmxBx —(@) December 3, 2019 Ourteam, in the newly-designed @sportful jersey, unveiled this evening at the teamtion at @autoeder

A_Ciclismo_ : È appena arrivata l'ufficialità del passaggio di Sam Bennett e Shane Archbald alla Deceuninck Quick Step! I due cor… -