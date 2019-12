Incidente in Tunisia | pullman si ribalta con 45 passeggeri | muoiono 26 giovani

viagginews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Gravein: unche trasportava circa 45 persone si èto cadendo in una scarpata. Al momento i morti sono 26. Un tragicoè avvenuto ieri pomeriggio in: unsi èto ed è caduto in una scarpata dopo aver scavalcato il guard-rail della strada su cui stava viaggiando. … L'articoloinsicon 4526è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Tunisia, incidente autobus turistico: almeno 22 morti #tunisia - badicea : Incidente bus Tunisia, aumentano le vittime: 26 morti e 16 feriti. Ha fatto un volo di 70 metri - crislomb : Almeno 26 morti in un incidente che ha coinvolto un autobus in Tunisia; mentre in un altro incidente d’autobus in M… -