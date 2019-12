Riccardo Chailly | chi è | età | vita | carriera del grande direttore d’orchestra

Programmi TV di stasera - domenica 1 dicembre 2019. Andre Bocelli - Riccardo Chailly e le «sardine» tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Le disgrazie non vengono mai sole: Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l’artigianato. ...