Maltempo Brescia | frana sulla strada | 30 famiglie isolate sul Lago d’Iseo

Maltempo Lombardia : cade croce da campanile - chiesa inagibile nel Bresciano : Il Maltempo con forti raffiche di vento delle ultime ore in provincia di Brescia hanno provocato il cedimento della croce del campanile di Villachiara: dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la parrocchia è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’enorme croce in ferro si è staccata dal basamento e si è messa ad oscillare. Alta due metri per un metro e mezzo di ampiezza, la croce è ora appesa a 35 metri d’altezza. Sul posto sono ...

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un crollo avvenuto a Sulzano, nel Bresciano: ha ceduto una parte dell'albergo Aquila, probabilmente per le forti piogge dei giorni scorsi. La struttura è chiusa per ferie in questo periodo e non erano presenti persone all'interno.