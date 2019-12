Autostrade : Silvestri (M5S) - ‘cittadini unica parte lesa - via concessioni’ (2) : (Adnkronos) – “Nelle parole di Luciano Benetton non c’è molta coerenza, così come non ce n’è traccia in quelle di Giorgia Meloni che oggi punta il dito contro i Benetton, dimenticando che furono Berlusconi e la Lega, nel 2008, a cancellare l’obbligo di reinvestire gli utili della società concessionaria per l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle strade con l’emendamento ‘salva ...