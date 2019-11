Povera Serie A | persino la Ligue 1 l’ha quasi raggiunta sul mercato dei diritti tv

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) AllaA itv vanno sempre più storti. La Premier, la Liga, La Bundesliga, e tra un po’ – se il trend non dovesse cambiare –la1, tutti incassano più del calcio italiano, con un distacco esponenziale che dà fedelmente l’idea dell’appeal del pallone made in Italy. Secondo i dati della Gazzetta dello Sport dal 2009 a oggi “la Premier League è passata da 937 milioni a 3,3 miliardi annui, +242,5%; la Liga da 638 milioni a 2miliardi, +222,4%; la Bundesliga da 465 milioni a 1,4 miliardi, +201%; laA da 682 milioni a 1,3 miliardi, +101,6%; la1 da 706 milioni a 1,2 miliardi (dal prossimo anno), +74,6%”. Con un’impennata di questa deriva negli ultimi sei anni. E’ come se gli altri corressero, mentre laA marcia. Il dato delstraniero, poi, rende ancor più l’idea: dal 2013 a oggi, i ...

