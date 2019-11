Formula 1 | Hamilton non si giudica e spiazza la Mercedes | “non mi sento di dare 10 al

Formula 1 - Albon sorpreso da Hamilton : “l’incidente in Brasile? Non mi aspettavo che si prendesse tutta la colpa” : Il pilota della Red Bull è tornato a parlare dell’incidente avvenuto in Brasile tre lui e Hamilton, ammettendo di essere rimasto sorpreso dal comportamento di Lewis Ha perso il primo podio in Formula 1 a due giri dal traguardo, a causa di un contatto con Lewis Hamilton dovuto all’eccessiva aggressività del britannico. Alexander Albon però non si abbatte, rivelando anzi la propria sorpresa per il comportamento del campione del ...

Formula 1 – Hamilton rinuncia al numero 1 di Campione del Mondo : i motivi della scelta del britannico : Lewis Hamilton si rifiuta di guidare col numero 1: la decisione del britannico Campione del Mondo per la prossima stagione di Formula 1 Si corre domenica ad Abu Dhabi l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: i piloti si sfideranno per l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni. La Ferrari andrà a caccia del riscatto dopo l’incidente del Gp del Brasile, mentre Lewis Hamilton vorrà ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambio Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

Formula 1 – Eddie Jordan applaude Rosberg : “ritiro? Scelta intelligente! Non avrebbe mai più sconfitto Hamilton” : Eddie Jordan non ha dubbi sulla Scelta fatta da Rosberg dopo la vittoria del suo primo e unico titolo Mondiale Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: Abu Dhabi è pronta ad ospitare l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo. Hamilton ha già festeggiato in grande per la vittoria del suo sesto titolo Mondiale, ma sicuramente lo farà ancora ad Abu Dhabi, dove si chiuderanno ...

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...

Formula 1 - Hamilton punge Leclerc e Vettel : “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità” : Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016. Photo4/LaPresse Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ...

Formula 1 – Hamilton a cuore aperto - il ricordo di Lauda è commovente : “quando sono andato a trovarlo…” : Lewis Hamilton non nasconde il suo dolore: il commovente ricordo di Niki Lauda Lewis Hamilton ha conquistato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il britannico della Mercedes è stato protagonista di una stagione da urlo che gli ha permesso di festeggiare con qualche gara d’anticipo il titolo iridato. Una vittoria speciale in un anno triste per la Mercedes, che ha perso un uomo speciale, Niki Lauda, scomparso il 20 ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – La folta chioma senza treccine ed il messaggio ai fan - Lewis Hamilton ammette : “ho imparato alcune lezioni preziose in Brasile” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp del Brasile: il britannico ammette di aver sbagliato e di aver imparato lezioni preziose Gara amara domenica in Brasile per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è stato penalizzato per un contatto con Albon, perdendo così il terzo gradino del podio. Un weekend che ha comunque dato degli insegnamenti al sei volte campione del mondo, che dopo aver mostrato la sua chioma senza treccine, ha voluto ...

Formula 1 – Hamilton allunga su Bottas - Verstappen sale sul podio : la classifica piloti dopo il Gp del Brasile : Il pilota inglese viene penalizzato e guadagna solo sei punti, Verstappen vince e scavalca Leclerc al terzo posto Bisognava attendere la decisione dei Commissari di Gara per avere la classifica piloti definitiva dopo il Gran Premio del Brasile, considerando la penalità in arrivo per Lewis Hamilton. Una volta incassati i cinque secondi di penalità e, la retrocessione dal terzo al settimo posto del britannico, ecco che i calcoli possono ...

Formula 1 - Hamilton si assume le proprie responsabilità : “l’incidente con Albon? Ho riguardato il replay e…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul contatto avuto nel finale con Albon, assumendosi la piena responsabilità La decisione era attesa ed è arrivata puntuale, Lewis Hamilton è stato penalizzato dai Commissari di Gara del Gp del Brasile, perdendo dunque il podio a favore di Carlos Sainz. Photo4/LaPresse Il britannico ha pagato il contatto nel finale con Albon, costato carissimo al driver della Red Bull, costretto a chiudere la gara ...

Formula 1 - contatto Hamilton-Albon in Brasile : è arrivata la decisione dei Commissari di Gara : I Commissari hanno deciso di penalizzare Lewis Hamilton di cinque secondi per il contatto con Albon, scendendo dal terzo al settimo posto E’ arrivata la decisione dei Commissari di Gara nei confronti di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon, avvenuto nell’ultimo giro del Gran Premio del Brasile. Una decisione attesa, considerando la dinamica ...

Formula 1 - gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...