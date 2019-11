Fedez denunciato Arriva davanti al giudice | ma un testimone decisamente inaspettato lo

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ricorderete sicuramente che il rappernel 2016 si rese protagonista di un fatto di cronaca nera. Il 12 marzo di quell’anno, verso le ore 6 del mattino, ebbe un litigio furibondo con un vicino di casa in zona Tortona a Milano. Durante la rissa il marito di Chiara Ferragni avrebbe colpito il vicino provocandogli anche un leggero trauma cranico e le sue condizioni furono giudicate guaribili in circa 10 giorni. Ora l’artista è imputatoaldi pace e deve rispondere del reato di lesioni. Secondo l’accusa, Federico Leonardo Lucia avrebbe aggredito l’uomo, che si era affacciato alla sua porta per colpa della musica ad alto volume proveniente dall’abitazione di. Ma ora und’eccezione lo scagionerebbe. (Continua dopo la foto) Lo scorso 21 novembre si è svolta un’udienza sul caso e a testimoniare si è presentato il ...

x_wallflower_ : RT @duespaghettjdue: sì raga ma non giudicate senza sapere. TIZIANO NON HA NOMINATO FEDEZ MA HA RISPOSTO AD UNA DOMANDA E NON L'HA ACCUSATO… - cumberbatzn : RT @duespaghettjdue: sì raga ma non giudicate senza sapere. TIZIANO NON HA NOMINATO FEDEZ MA HA RISPOSTO AD UNA DOMANDA E NON L'HA ACCUSATO… - pierdotusojos_ : RT @duespaghettjdue: sì raga ma non giudicate senza sapere. TIZIANO NON HA NOMINATO FEDEZ MA HA RISPOSTO AD UNA DOMANDA E NON L'HA ACCUSATO… -