Pelle sensibile | come trattarla

Custodia per smartphone sensibile come la Pelle - reagisce a solletico e pizzicotti : Un gruppo di ricercatori del Bristol Interaction Group ha creato una Custodia per smartphone sensibile come la pelle umana, battezzata Skin-On Interfaces. Potrebbe rivoluzionare l’interazione con i prodotti, introducendo movimenti quali i pizzicotti e i solletici. Il video pubblicato, che si può vedere in questa pagina, è piuttosto inquietante. Non tanto per le opportunità d’uso che prospetta, quanto per l’aspetto (che ...