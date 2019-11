Cassa depositi e prestiti | infornata di nomine nelle partecipate | il Pd fa la parte del

Landini : " Cassa depositi e Prestiti sia garante dello Stato per l'Ilva" : “Noi stiamo chiedendo che venga applicato l’accordo. Quindi il governo tolga dal tavolo qualsiasi alibi sulle questioni penali e allo stesso tempo chiediamo che ArcelorMittal non faccia la furba”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla decisione della multinazionale di rescindere il contratto con lo stabilimento di Taranto.“Noi diciamo inoltre che ...

Cassa depositi e prestiti - Giovanni Gorno Tempini scelto come nuovo presidente dalle fondazioni bancarie : Giovanni Gorno Tempini è il nuovo presidente di Cassa depositi e prestiti al posto di Massimo Tononi. Dal 2010 al 2015 Gorno è stato amministratore delegato della Cassa e nel 2016 è stato nominato presidente di Fondazione Fiera Milano al posto di Benito Benedini. Francesco Profumo, presidente dell’Acri, ha spiegato che “le 61 fondazioni di origine bancaria azioniste di Cdp hanno unanimemente individuato” in Gorno Tempini ...

Emergenza casa - da 20 anni in Cassa depositi c’è 1 miliardo : Regioni e Comuni litigano - i fondi restano bloccati (o spesi per altro) : Quasi 1 miliardo di euro, destinato alla realizzazione di case popolari, fermo da 20 anni sul conto corrente di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre in Italia circa 650mila famiglie sono in attesa di una casa popolare. I soldi derivano dai cosiddetti fondi ex Gescal, ovvero dai contributi versati, nel secolo scorso, da centinaia di lavoratori che aderivano al cosiddetto programma Ina-casa e che gran parte delle Regioni italiane hanno fin qui ...