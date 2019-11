Rischio crolli | chiusi 2 viadotti sull' A26

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Tiziana Paolocci Decisione dopo il summit Autostrade-pm. Allerta Po, esonda il Ticino Svolta nell'indagine sui falsi rapporti di sicurezza sui. Ieri alle 21.30 la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, d'accordo con i pm, ha comunicato la chiusura in entrambe le direzioni dell'autostrada A26, compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. La misura viene assunta per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche suiFado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. E i risultati di tali verifiche verranno condivisi con gli enti competenti. Ma la decisione crea disagi per la circolazione stradale a Genova e dintorni, considerando il crollo di Ponte Morandi e il viadotto'A6. E c'è paura. Nel weekend lo spettro erano state le frane. Ieri invece fiumi e laghi, ingrossati dalla pioggia dei giorni scorsi. Il ...

