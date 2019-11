Survivor Series 2019 – NXT domina con Rhea Ripley e Shayna Baszler | Roman Reigns fa

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) NXTcon le vittorie prestigiose di. SmackDown risponde con, a RAW resta solo il successo nei tag-team: i risultati diRAW contro SmackDown contro NXT, 3 roster l’uno contro l’altro nella serata di, l’iconico PPV che stabilisce la supremazia fra i vari show. In passato la faida era una questione a due fra RAW e SmackDown, ma da quest’anno si è aggiunto anche NXT che da semplice territorio di sviluppo della WWE è diventato, a tutti gli effetti, il terzo roster della compagnia di Stamford. Lo show in diretta dalla Allstate Arena, Rosemont, Illinois, si apre con il consueto Kickoff che vede come primo match una Tag Team Cross-Branded Battle Royal vinta da Dolph Ziggler e Robert Roode che eliminano gli Street Profits e regalano il primo punto a SmackDown. La seconda sfida è quella per il titolo ...

