Ciclismo | Fabio Aru a caccia dei critici | “parlano per parlare | che mi dicano in faccia

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il corridore sardo suona la carica in vista della prossima stagione, quando sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo un pessimo 2019 Il 2019 si è chiuso in maniera alquanto amara, pochi alti e tantissimi bassi che hanno condizionato e non poco l’umore diAru. L’obiettivo per il prossimo anno è senza dubbio quello di riscattarsi, riuscendo a zittire queiche non credono alla sua risalita. Foto Marco Alpozzi – LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il sardo ha mandato un messaggio proprio ai suoi detrattori: “vorrei che imi dicessero inche non tornerò più ad alti livelli, vorrei questo anche per valutare se davvero conoscono quello che mi è accaduto oppure parlano tanto per. Certo, arrivo da un lungo periodo negativo, il primo a non esserne felice sono io. C’era una motivazione, però. Una motivazione seria e ...

