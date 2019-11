Car of the Year 2020 - Due elettriche fra le finaliste

«Non Prendiamoci sul Series» : The Loudest Voice sarà la serie dell’inverno. Parola di Marco Cartasegna : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non Prendiamoci sul series: abbiamo visto e commentato in anteprima The Loudest Voice insieme a Marco Cartasegna Non Prendiamoci sul series riparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di ...

Verona-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Di Carmine man of the match[FOTO] : Verona-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Il Verona piega la Fiorentina grazie ad un gol di Di Carmine al 66° e vola a quota 18 punti. Partita dominata per lunghi tratti dalla squadra di Juric. Fiorentina che paga le assenze di Chiesa, Pulgar e Castrovilli. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Montella, che resta ferma a 16 punti. Di Carmine risulta il migliore in campo, da sottolineare anche la prestazione di Verre. ...

Chandler Riggs in ospedale per un trauma cranico : l’amato Carl Grimes di The Walking Dead è caduto da cavallo : Chandler Riggs è finito in ospedale in seguito ad una rovinosa caduta da cavallo. Questa è la notizia che scuote i fan di The Walking Dead che hanno amato il giovane attore e il suo ruolo di Carl Grimes fino alla sua uscita di scena. Sono in molti quelli che continuano a seguirlo sui social e anche quelli che hanno abbandonato la serie dopo la sua morte proprio perché per anni hanno pensato che lui fosse il degno erede di Rick. Alla fine così ...

Prime anticipazioni su The Crown 4 - la storia di Carlo e Diana tra le interferenze della Corona : Con la terza stagione appena approdata su Netflix, cominciano a spuntare le Prime indiscrezioni su The Crown 4, già in produzione da qualche mese con diverse novità in vista, tra cui l'ingresso nel cast di Emma Corrin nei panni della principessa Diana. L'arrivo di Diana Spencer nella vita di Carlo come sposa approvata dalla famiglia reale sarà il perno della trama della quarta stagione, qualcosa a cui ci si prepara già dalla terza mostrando ...

Lorella CucCarini/ Heather Parisi 'Indifferenza? E' un atto di Carità' : Lorella Cuccarini e Heather Parisi si odiano? La showgirl americana ospite di Live Non è la D'Urso: nuovi attacchi verso la nemica storica...

The Crown - il cast sul red Carpet : foto - : Fonte foto: LaPresseThe Crown, il cast sul red carpet: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: The Crown Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini del nuovo cast di "The Crown": ecco Olivia Colman e Helena Bonham Carter, tra i protagonisti della terza stagione La presentazione della terza stagione di "The Crown" ha visto sul red carpet i ...

Nuova bordata di Heather Parisi : L’indifferenza è un atto di Carità : Twitter è il social network preferito di Heather Parisi, che qui spesso si lascia andare a pensieri in libertà su tutti gli argomenti di suo interesse. Ultimamente si occupa spesso di politica, con uno sguardo sui gravi fatti di Hong Kong che la riguardano da vicino, visto che ormai da tanti anni vive nella città orientale. Non manca di tirare bordate, spesso velenose, contro la sua “Nemica amatissima” Lorella Cuccarini e anche uno degli ultimi ...

Heather Parisi lancia una nuova frecciatina a Lorella CucCarini : Si riaccendono i riflettori sulla guerra a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La ballerina americana infatti non perde occasione per punzecchiare la collega, alimentando una rivalità nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo. Qualche settimana fa la Parisi era stata ospite di Verissimo dove si era confessata con grande sincerità sul rapporto con la Cuccarini. “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? – ...

Heather Parisi - nuova frecciata a Lorella CucCarini? "L'indifferenza è un atto di Carità" : La ballerina americana, pur senza riferimenti diretti, lancia ancora una volta un messaggio alla rivale, per la quale non ha...

FIFA Ultimate Team Road to the Final - quali le Carte speciali consigliate? : Che FIFA Ultimate Team non conosca soste è ormai un dato di fatto. La magnetica modalità di gioco di FIFA 20 si sta rendendo protaognista anche quest'anno - come già nelle edizioni precedenti – con tantissimi contenuti utili a stuzzicare la voglia di collezionismo dei suoi utenti. Tantissime le carte che sono già state condivise da Electronic Arts, con l'evento dedicato ad Halloween (con le carte Scream) che si è concluso da qualche ...

Haether Parisi - clamoroso ritorno in tv : roba da "Cicale" allo stomaco - sfida finale a Lorella CucCarini : Haether Parisi torna in tv. La notizia della sua ospitata al Live non è la d’Urso, annunciata con un video dalla conduttrice su Instagram, spiazza tutti. roba da “Cicale” allo stomaco! La presenza di Haether in tv è un vero asso nella manica per il programma show della d’Urso, che vede come capo pro

Casting per il nuovo film 'The Final Code' di Carlo Fusco e per una trasmissione tv : Casting aperti per il nuovo film diretto dal regista Carlo Fusco, da girarsi in Italia e che verrà distribuito in tutto il mondo. Sono poi tuttora aperte le selezioni di figuranti semplici per un noto programma televisivo domenicale. 'The Final Code' Per la realizzazione del nuovo film diretto dal noto regista Carlo Fusco dal titolo ''The Final Code'', sono attualmente in corso le selezioni. Il film, di genere drammatico, verrà poi girato in ...

The Legend of Bum-bo è il prequel "Cartonato" di The Binding of Isaac ed è disponibile ora su PC : Annunciato ad aprile dello scorso anno, The Legend of Bum-bo risulta essere il prequel del tanto amato The Binding of Isaac ed è ora disponibile su PC via Steam.Il gioco unisce il genere deckbuilding a quello roguelike, il tutto amalgamato attraverso una grafica "cartonata". Ecco una breve sinossi del gioco pubblicata sulla piattaforma di Valve: "Quando l'unica moneta di Bum-bo viene rubata da un'entità misteriosa rintanata nelle fogne, egli si ...