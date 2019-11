Liguria flagellata dal maltempo Frane | crolli | frazioni isolate Toti | «Chiederemo lo

Fonte : ilsecoloxix

(Di domenica 24 novembre 2019) Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

GConfidenziale : Liguria flagellata dal maltempo, il dramma ad Alassio: senza precedenti, che fine hanno fatto 3 km di litorale… - Giacomo19671 : - zazoomblog : Liguria flagellata dal maltempo dramma ad Alassio: senza precedenti che fine hanno fatto 3 km di litorale -… -