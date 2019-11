Highlights Atalanta-Juventus 1-3 | video | gol e sintesi Dybale e Higuain sorprendo una

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

VIDEO Atalanta-Juventus 1-3 : Highlights - gol e sintesi. Gosens illude gli orobici - Higuain e Dybala ribaltano tutto : Una doppietta di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala consentono alla Juventus di imporsi sul difficile campo dell’Atalanta, nel match valido per il tredicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Nel primo tempo gli orobici sbagliano un rigore con Barrow e sfiorano le marcature in più di una circostanza. Nella ripresa arrivano i gol e sono stati gli orobici a sbloccare per primi il punteggio con Gosens al 56′. Poi ci ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Atalanta-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Atalanta Juventus| E' terminato il match tra Atalanta e Juventus, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match.

Pagelle e Highlights 13^ giornata : voti e tabellini - Atalanta-Juventus LIVE : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all'ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri

Sampdoria-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Sampdoria Atalanta| E' terminato il match tra Sampdoria e Atalanta, match valevole per la 12a giornata della Serie A.

Atalanta-Manchester City, gli highlights del match – VIDEO highlights Atalanta Manchester City| E' terminato il match tra Atalanta e Manchester City, match valevole per la 4a giornata della Champions League.

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d'inizio dell'11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell'Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l'Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga