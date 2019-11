Francesco De Gregori | «Ognuno ha la faccia che si merita»

Antonello Venditti e Francesco De Gregori/ Insieme dopo 50 anni : concerto a Roma : Antonello Venditti e Francesco De Gregori, concerto Insieme dopo 50 anni: si terrà a Roma il 5 settembre prossimo. L'annuncio a X Factor.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma - un evento unico nel 2020 : biglietti in prevendita : Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma per un evento unico in programma il 5 settembre 2020 nel cuore della capitale. I due artisti lo hanno annunciato ieri sera, ospiti della nuova edizione di X Factor Italia. Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono saliti a sorpresa sul palco dell'X Factor Dome per cantare due pezzi-simbolo delle rispettive carriere: Bomba O Non Bomba da Sotto Il Segno Dei Pesci del ...

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Antonello Venditti e Francesco De Gregori ospiti : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

Da Rag’N’Bone Man a Francesco De Gregori - tutte le collaborazioni del nuovo album di Zucchero atteso a novembre : Sono finalmente ufficiali le collaborazioni del nuovo album di Zucchero. Il bluesman di Reggio Nell'Emilia è pronto a tornare con una lunga serie di novità che iniziano con il rilascio del disco in programma per l'8 novembre e dal quale ha già estratto il singolo Freedom, giunto in rotazione radiofonica a cominciare dal 4 ottobre. Il naturale successore di Black Cat è atteso per il mese di novembre e conta già una serie di importanti ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco De Gregori nel 2020 : Dopo la conclusione dei live 2019, sono ufficiali i concerti di Francesco De Gregori nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi quelli che terrà in giro per l'Europa. La consegna dei Biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta ...